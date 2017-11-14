﻿ Минск еще не определился, кто будет представлять Беларусь на саммите Восточного партнёрства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск еще не определился, кто будет представлять Беларусь на саммите Восточного партнёрства

15.11.2017 15:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Минск еще не определился, кто будет представлять Беларусь на саммите Восточного партнёрства

фото: belta.by

Уровень участия делегации Беларуси в саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе, будет определяться с учетом взаимодействия с ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом он отметил, что белорусская делегация примет участие в мероприятии, передает БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что уровень сотрудничества Беларуси с Евросоюзом отстает от уровня взаимодействия ЕС с остальными странами "Восточного партнерства" и Россией и основывается на соглашении от 1989 года.

По его словам, Беларусь участвует в "Восточном партнерстве", чтобы укрепить отношения с ЕС, в первую очередь экономическую составляющую, стремясь при этом не допустить того, чтобы эта инициатива «воспринималось враждебно нашими ближайшими союзниками».

Владимир Макей также заявил, что Беларусь не допустит того, чтобы заключительная декларация брюссельского саммита носила антироссийский характер.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень участия делегации Беларуси в саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе, будет определяться с учетом взаимодействия с ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельские кинотеатры возобновили онлайн-трансляцию легендарных спектаклей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика