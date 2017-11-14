Минск еще не определился, кто будет представлять Беларусь на саммите Восточного партнёрства

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Уровень участия делегации Беларуси в саммите Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе, будет определяться с учетом взаимодействия с ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

При этом он отметил, что белорусская делегация примет участие в мероприятии, передает БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что уровень сотрудничества Беларуси с Евросоюзом отстает от уровня взаимодействия ЕС с остальными странами "Восточного партнерства" и Россией и основывается на соглашении от 1989 года.

По его словам, Беларусь участвует в "Восточном партнерстве", чтобы укрепить отношения с ЕС, в первую очередь экономическую составляющую, стремясь при этом не допустить того, чтобы эта инициатива «воспринималось враждебно нашими ближайшими союзниками».

Владимир Макей также заявил, что Беларусь не допустит того, чтобы заключительная декларация брюссельского саммита носила антироссийский характер.