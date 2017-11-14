Россия подготовится к выходу Прибалтики из ее энергосистемы в 2018 году

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В первой половине 2018 года Россия планирует закончить все мероприятия по выходу прибалтийских стран из ее энергосистемы. Об этом доложил руководитель компании «Россети» Павел Ливинский президенту России Владимиру Путину.

Во время посещения ситуационно-аналитического центра компании "Россети" Путин обратил внимание на поступающую информацию о работе сетей на северо-западе РФ и поинтересовался отношениями с прибалтийскими странами . "Кольцо энергоснабжения у нас данный момент [связывает] Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию, Литву", - отметил Ливинский. По его словам, сейчас идут работы по нескольким направлениям строительства новых линий, пишет ТАСС .

"Это необходимые мероприятия, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности, закольцевать систему северо-запада и центра, чтобы вывести из работы связь между Россией и Эстонией, Белоруссией и Литвой, Калининградом и Литвой", - сообщил глава компании. Он отметил, что страны Прибалтики "планируют испытания для выхода из нашей энергосистемы на 2019 год". "Мы все необходимые мероприятия планируем завершить в 2018 году, в первой половине", - заверил он.

Министр энергетики Александр Новак добавил, что в Калининградской области ведется строительство необходимых для осуществления данных планов объектов.