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Осенний призыв - 2017 в цифрах и фактах
15.11.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Районные военные комиссариаты начали 14 ноября отправку призывников в воинские части для прохождения срочной службы, а также службы в резерве. Вызову в РВК подлежали в осенний призыв порядка 80 тысяч молодых людей.
По данным Минобороны, по 55 тысячам молодых людей уже принято решение. Так, части призывников предоставлено около 26 тысяч отсрочек, из них свыше 85% – для продолжения учебы.
На альтернативную службу в этом году направят 17 призывников.
Срок службы солдат-срочников в белорусской армии составляет полтора года, для получивших высшее образование – год.
Как сообщили в Минобороны, церемония принятия Военной присяги новобранцами пройдет 16 декабря.
Интересные цифры и факты об Осеннем призыве 2017 года — в инфографике Sputnik.
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14–30 ноября в Беларуси проходит отправка призывников в воинские части. Статистика осенней призывной кампании – в инфографике Sputnik.
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