Осенний призыв - 2017 в цифрах и фактах

Районные военные комиссариаты начали 14 ноября отправку призывников в воинские части для прохождения срочной службы, а также службы в резерве. Вызову в РВК подлежали в осенний призыв порядка 80 тысяч молодых людей.

По данным Минобороны, по 55 тысячам молодых людей уже принято решение. Так, части призывников предоставлено около 26 тысяч отсрочек, из них свыше 85% – для продолжения учебы.

На альтернативную службу в этом году направят 17 призывников.

Срок службы солдат-срочников в белорусской армии составляет полтора года, для получивших высшее образование – год.

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Как сообщили в Минобороны, церемония принятия Военной присяги новобранцами пройдет 16 декабря.

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