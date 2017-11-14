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МЧС: водитель и пассажир не смогли выбраться из тонувшей в Днепре Audi
15.11.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
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"По прибытии к месту было установлено, что водитель легкового автомобиля "Ауди 80" не справился с управлением и вылетел с дороги в реку Днепр. В автомобиле находились 4 человека. Двое смогли выбраться самостоятельно", — рассказала Клезович.
Выжившие находились на заднем сидении автомобиля. Еще двое мужчин 33-х и 27-ми лет, водитель и пассажир, остались в машине и погибли. Спасателями при помощи специального оборудования из реки был извлечен автомобиль с их телами.
Комментарий официального представителя УМЧС по Гомельской области Марии Клезович слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Подробности трагедии в Речицком районе, где в реку, рухнул автомобиль, в котором находились 4 человека, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель...
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