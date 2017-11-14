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Тонувшего в Свислочи мальчика выписали из больницы
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика выписали из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части 2-й городской детской клинической больницы Минска Алла Бегун.
"Его выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение поликлиники", - сказала Алла Бегун. За ребенком приходила мама. Для реабилитации ему назначено медикаментозное лечение с последующей консультацией в поликлинике.
Мальчик может ходить в школу, общаться с друзьями.
Как сообщалось, 28 октября в Свислочи в районе улицы Даумана в Минске
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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тонувшего в Свислочи мальчика выписали из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части 2-й...
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