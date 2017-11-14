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Коктыш: белорусский контингент на Донбассе приемлем для всех
15.11.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь готова направить своих миротворцев в юго-восточные регионы Украины, заявил
© Sputnik/ Антон Денисов
Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе на радио Sputnik отметил, что отправка белорусского миротворческого контингента на Донбасс может решить многие из существующих проблем и в переговорном процессе, и в урегулировании конфликта.
"Думаю, что это на самом деле может урегулировать решение вопроса, учитывая, что любой другой контингент будет политизирован, любые другие войска будут вызывать подозрения и спекуляции. И если это будет белорусский контингент, это решит многие проблемы и вопросы. И это будет приемлемо для всех участников, в первую очередь, для Москвы, Киева, Вашингтона, и вряд ли Европа что-то сможет с этим сделать. Кроме того, это очень сильно поднимет роль Минска и минских договоренностей, и в целом это будет большим шагом вперед", — сказал Коктыш.
Комментарий члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусский миротворческий контингент на Донбассе может решить многие из существующих сегодня проблем, в то время как любые другие войска вызовут очередные...
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