Коктыш: белорусский контингент на Донбассе приемлем для всех

Беларусь готова направить своих миротворцев в юго-восточные регионы Украины, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 ноября во время пресс-конференции в Москве. По словам главы МИД страны, подобный шаг будет предпринят в том случае, если все заинтересованные стороны признают его приемлемым в нынешней ситуации.



© Sputnik/ Антон Денисов Беларусь готова направить миротворческий контингент в Донбасс

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе на радио Sputnik отметил, что отправка белорусского миротворческого контингента на Донбасс может решить многие из существующих проблем и в переговорном процессе, и в урегулировании конфликта.

"Думаю, что это на самом деле может урегулировать решение вопроса, учитывая, что любой другой контингент будет политизирован, любые другие войска будут вызывать подозрения и спекуляции. И если это будет белорусский контингент, это решит многие проблемы и вопросы. И это будет приемлемо для всех участников, в первую очередь, для Москвы, Киева, Вашингтона, и вряд ли Европа что-то сможет с этим сделать. Кроме того, это очень сильно поднимет роль Минска и минских договоренностей, и в целом это будет большим шагом вперед", — сказал Коктыш.

Комментарий члена совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша слушайте на радио Sputnik Беларусь.