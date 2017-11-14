Еще на фестивале "Мост" чуть более года назад Юрий Шевчук заявил, что ради одного музыкально-исторического проекта отложит работу над новым материалом и обязательно вернется в Беларусь, чтобы показать получившееся. К слову, Минск — обязательный для "ДДТ" город со времен первой концептуальной программы группы "Черный пес Петербург" 1992 года.



© Sputnik/ Елизавета Латош, Сергей Пушкин Видеофакт: Шевчук и группа "ДДТ" приехали в Минск

Новая программа группы носит название "История звука" и включает в себя песни за более чем 30 лет существования группы. За это время тематика песен и звучание "ДДТ" не раз претерпевали изменения, порой даже кардинальные.

"История — это ведь такая вещь серьезная, сейчас много мифологии, кто чего там говорит, много плаката исторического, который нам не нравится. А здесь мы сами пережили эти 30 лет, и о них мы говорим в песнях. Песни выбирались наиболее аутентичные тому или иному времени. Сложно выбирать, конечно, было", — сказал Шевчук.

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В программу вошли известные произведения: "Рожденный в СССР", "Ветер", "Глазища", "В последнюю осень", "Это все", "Родина" и другие. Всего прозвучит более 30 композиций. С новой программой "ДДТ" уже успели познакомиться зрители Витебска и Гомеля, в гастрольном графике еще Гродно и Брест. В Минске "История звука" прозвучит 15 ноября в "Минск-Арене".

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Комментарий Юрия Шевчука о новой программе группы "ДДТ" "История звука" слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.