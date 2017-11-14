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В войсках новое пополнение: как призывников провожали в Бресте
15.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Осенний призыв этого года завершается в Беларуси 1 декабря — до этого дня в войска отправят новобранцев в воинские части. Всего, по планам Минобороны, службу начнут проходить 11 тысяч молодых людей.
© Sputnik/
Отправлять юношей в войска уже начали с 14 ноября во всех областных центрах республики. Так, сотни молодых людей в первый же день отправились в части из Бреста. Всего во вторник в армию направили 1200 призывников со всей Беларуси.
Вызывали по повесткам в военкоматы этой осенью около 80 тысяч молодых людей. По большей части из них военные комиссариаты уже приняли решения. Самая частая причина для отсрочек — продолжение учебы.
Кроме того, около полутора тысяч юношей будут направлены на службу в резерве и 17 — для прохождения альтернативной воинской службы.
Смотрите фотографии отправки новобранцев в белорусскую армию на Sputnik.
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Отправка белорусских новобранцев, призванных в воинские части для прохождения срочной военной службы и службы в резерве, состоялась в Бресте во вторник.
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