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В войсках новое пополнение: как призывников провожали в Бресте

15.11.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Осенний призыв этого года завершается в Беларуси 1 декабря — до этого дня в войска отправят новобранцев в воинские части. Всего, по планам Минобороны, службу начнут проходить 11 тысяч молодых людей.

В войсках новое пополнение: как призывников провожали в Бресте
© Sputnik/
Осенний призыв - 2017 в цифрах и фактах

Отправлять юношей в войска уже начали с 14 ноября во всех областных центрах республики. Так, сотни молодых людей в первый же день отправились в части из Бреста. Всего во вторник в армию направили 1200 призывников со всей Беларуси.

Вызывали по повесткам в военкоматы этой осенью около 80 тысяч молодых людей. По большей части из них военные комиссариаты уже приняли решения. Самая частая причина для отсрочек — продолжение учебы.

Кроме того, около полутора тысяч юношей будут направлены на службу в резерве и 17 — для прохождения альтернативной воинской службы.

Смотрите фотографии отправки новобранцев в белорусскую армию на Sputnik.

 
Теги: Брест
 
 
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Отправка белорусских новобранцев, призванных в воинские части для прохождения срочной военной службы и службы в резерве, состоялась в Бресте во вторник.

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