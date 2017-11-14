ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Европарламенте раскритиковали Польшу

15.11.2017 16:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Европарламенте раскритиковали Польшу

фото: ru.sputnik.az

Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Соответствующую резолюцию депутаты приняли большинством голосов на заседании в среду в Страсбурге.

"Нынешняя ситуация в Польше представляет явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", – цитирует резолюцию ТАСС.

Евродепутаты в особенности обеспокоены содержанием судебной реформы, утвержденной польским парламентом. Они поручили комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам ЕП подготовить документы для введения в действие статьи 7 договора о Европейском союзе, предусматривающей санкции за нарушение норм ЕС.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В войсках новое пополнение: как призывников провожали в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика