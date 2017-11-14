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В Европарламенте раскритиковали Польшу
15.11.2017 16:49 — Разное | Ежедневник
фото: ru.sputnik.az
Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.
Соответствующую резолюцию депутаты приняли большинством голосов на заседании в среду в Страсбурге.
"Нынешняя ситуация в Польше представляет явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", – цитирует резолюцию ТАСС.
Евродепутаты в особенности обеспокоены содержанием судебной реформы, утвержденной польским парламентом. Они поручили комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам ЕП подготовить документы для введения в действие статьи 7 договора о Европейском союзе, предусматривающей санкции за нарушение норм ЕС.
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Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.
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