В Европарламенте раскритиковали Польшу

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Европейский парламент (ЕП) рекомендовал начать процедуру, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

Соответствующую резолюцию депутаты приняли большинством голосов на заседании в среду в Страсбурге.

"Нынешняя ситуация в Польше представляет явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", – цитирует резолюцию ТАСС.

Евродепутаты в особенности обеспокоены содержанием судебной реформы, утвержденной польским парламентом. Они поручили комитету по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам ЕП подготовить документы для введения в действие статьи 7 договора о Европейском союзе, предусматривающей санкции за нарушение норм ЕС.

