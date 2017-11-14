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Круглый стол на тему: "Городская среда: почему гибнут деревья в столице"

15.11.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik Беларусь разбирался, почему в Минске гибнут каштаны, а деревья в парках не могут развиваться полноценно, всегда ли осмыслена вырубка и каким должен быть уход за зелеными насаждениями в мегаполисе.

Подробней о проблеме озеленения в городе, посадках и наблюдениях за деревьями и кустарниками в столице расскажут:

  • заведующий сектором мониторинга растительного мира Государственного научного учреждения "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Александр СУДНИК;
  • ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного мира ГНУ "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Ирина ВОЗНЯЧУК;
  • руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика ПУЗАНКОВА;
  • специалист управления по защите растений УП "Минскзеленстрой" Ольга БЕЗИК;
  •  активист общественной кампании "Городской лесничий" Игорь КОРЗУН;
  • специалист ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита ЯЗИНСКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 16 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: почему гибнут деревья в столице".

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