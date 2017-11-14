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Круглый стол на тему: "Городская среда: почему гибнут деревья в столице"
15.11.2017 16:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik Беларусь разбирался, почему в Минске гибнут каштаны, а деревья в парках не могут развиваться полноценно, всегда ли осмыслена вырубка и каким должен быть уход за зелеными насаждениями в мегаполисе.
Подробней о проблеме озеленения в городе, посадках и наблюдениях за деревьями и кустарниками в столице расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В четверг, 16 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет круглый стол на тему: "Городская среда: почему гибнут деревья в столице".
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