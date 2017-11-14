Sputnik Беларусь разбирался, почему в Минске гибнут каштаны, а деревья в парках не могут развиваться полноценно, всегда ли осмыслена вырубка и каким должен быть уход за зелеными насаждениями в мегаполисе.

Подробней о проблеме озеленения в городе, посадках и наблюдениях за деревьями и кустарниками в столице расскажут:

заведующий сектором мониторинга растительного мира Государственного научного учреждения "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Александр СУДНИК;

ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного мира ГНУ "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Ирина ВОЗНЯЧУК;

руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика ПУЗАНКОВА;

специалист управления по защите растений УП "Минскзеленстрой" Ольга БЕЗИК;

активист общественной кампании "Городской лесничий" Игорь КОРЗУН;

специалист ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Маргарита ЯЗИНСКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 16 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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