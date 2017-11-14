Курсы валют: доллар в Беларуси перешагнул отметку в 2 рубля

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Американская валюта растет одиннадцатые торги подряд.

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их итогам, курс доллара ожидаемо продолжает расти: он преодолел психологическую планку в 2 рубля.

На сегодняшний день курс доллара составляет 2,0057 белорусского рубля (вчера — 1,9976).

Курс евро также вырос – с 2,3343 до 2,3702 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0253 рубля (0,75%) и составил 3,3296 белорусского рубля за 100 российских.