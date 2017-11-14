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Курсы валют: доллар в Беларуси перешагнул отметку в 2 рубля

15.11.2017 17:14 — Разное | Ежедневник  
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Курсы валют: доллар в Беларуси перешагнул отметку в 2 рубля

фото: nv.ua

Американская валюта растет одиннадцатые торги подряд.

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их итогам, курс доллара ожидаемо продолжает расти: он преодолел психологическую планку в 2 рубля. 

На сегодняшний день курс доллара составляет 2,0057 белорусского рубля (вчера — 1,9976). 

Курс евро также вырос – с 2,3343 до 2,3702 рубля. 

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0253 рубля (0,75%) и составил 3,3296 белорусского рубля за 100 российских.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта растет одиннадцатые торги подряд.

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