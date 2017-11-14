|
Ревенко: новый закон позволит нам давать быстрые зеркальные ответы
15.11.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Госдума Российской Федерации в среду 15 ноября приняла поправку в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с которой иностранные СМИ, финансируемые из-за рубежа, могут быть признаны в России иностранными агентами. Принятие поправки стало "симметричным ответом" на ситуацию, сложившуюся в США с телеканалом RT и радио Sputnik. Далее закон поступит в Совет Федерации и на подпись к президенту РФ Владимиру Путину, после чего может вступить в силу уже в ноябре.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
В законе не конкретизируется, какие именно иностранные СМИ, которые финансируются из иностранных источников либо через посредников, попадут под действие этого документа, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь депутат Госдумы Российской Федерации, известный тележурналист Евгений Ревенко.
"Закон не имеет прямого действия, это инструмент для Министерства юстиции РФ. И это инструмент не репрессивный. Это инструмент, позволяющий давать быстрые, эффективные, зеркальные ответы, и этим инструментом будет пользоваться уже Министерство юстиции", — сказал Ревенко.
После согласования в Совете Федерации и подписания закона президентом, именно Министерство юстиции РФ с привлечением экспертного сообщества будет принимать решение о том, какие СМИ, финансируемые из-за рубежа, будут подпадать под действие закона и перерегистрироваться в качестве иностранных агентов.
"Мы говорим о зеркальных мерах, и это не наш выбор. На этот шаг нас толкнули агрессивные и жесткие меры в США в отношении наших журналистов — редакции "Russia Today" и радио Sputnik", — отметил собеседник.
Комментарий депутата Госдумы Российской Федерации, известного российского тележурналиста Евгения Ревенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский тележурналист, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко прокомментировал радио Sputnik Беларусь Закон о СМИ — иностранных агентах, принятый Госдумой...
|
Архив (Разное)
Комментарии