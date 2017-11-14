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Ревенко: новый закон позволит нам давать быстрые зеркальные ответы

15.11.2017 17:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Госдума Российской Федерации в среду 15 ноября приняла поправку в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с которой  иностранные СМИ, финансируемые из-за рубежа, могут быть признаны в России иностранными агентами.  Принятие поправки стало "симметричным ответом" на ситуацию, сложившуюся в США с телеканалом RT и радио Sputnik. Далее закон поступит в Совет Федерации и на подпись к президенту РФ Владимиру Путину, после чего может вступить в силу уже в ноябре. 

Ревенко: новый закон позволит нам давать быстрые зеркальные ответы
© Sputnik/ Владимир Астапкович
CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT

В законе не конкретизируется, какие именно иностранные СМИ, которые финансируются из иностранных источников либо через посредников, попадут под действие этого документа,  отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь депутат Госдумы Российской Федерации, известный тележурналист Евгений Ревенко.

"Закон не имеет прямого действия, это инструмент для Министерства юстиции РФ. И это инструмент не репрессивный. Это инструмент, позволяющий давать быстрые, эффективные, зеркальные ответы, и этим инструментом будет пользоваться уже Министерство юстиции", — сказал Ревенко.

После согласования в Совете Федерации и подписания закона президентом, именно Министерство юстиции РФ с привлечением экспертного сообщества будет принимать решение о том, какие СМИ, финансируемые из-за рубежа, будут подпадать под действие закона и перерегистрироваться в качестве иностранных агентов.  

"Мы говорим о зеркальных мерах, и это не наш выбор. На этот шаг нас толкнули агрессивные и жесткие меры в США в отношении наших журналистов — редакции "Russia Today" и радио Sputnik", — отметил собеседник.

Комментарий депутата Госдумы Российской Федерации, известного российского тележурналиста Евгения Ревенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный российский тележурналист, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко прокомментировал радио Sputnik Беларусь Закон о СМИ — иностранных агентах, принятый Госдумой...

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