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Российский люксовый бренд анонсировал бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры
15.11.2017 21:29 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
Смартфон украшен 344 бриллиантами. Его стоимость составила 2,4 миллиона рублей. За такую же сумму в Москве можно купить однокомнатную квартиру.
«Сегодня Caviar презентует iPhone X, посвященные черной икре, традиционной русской ювелирной технике филигрань и бриллиантовой Короне Императора», — описали гаджет представители Caviar. Корпус iPhone X покрыт золотом и украшен бриллиантами и рубинами. Данная модель будет создана в одном экземпляре. Ключевая идея коллекции — это использование редких, дорогих и уникальных материалов и техник, сообщает
Модель Caviar iPhone X, посвященная главному русскому деликатесу — черной икре, воспроизводит зернистую фактуру осетровой икры из ювелирного сплава и создает необычный рельеф на корпусе телефона, который также украшен гербом РФ и строками гимна.
Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первое изделие фирмы представлено в 2001 году.
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Смартфон украшен 344 бриллиантами. Его стоимость составила 2,4 миллиона рублей. За такую же сумму в Москве можно купить однокомнатную квартиру.
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