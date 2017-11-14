Нацбанк продал облигации на 115,85 миллионов рублей





Национальный банк удовлетворил все заявки состоявшегося аукциона и разместил облигаций на 115,85 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, 15 ноября 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка, номинированных в белорусских рублях, со сроком обращения 7 дней.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 17 предложений от 7 участников со ставками от 8,8532 % до 8,9893 % годовых на общую сумму 115,88 млн рублей.

Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 115,85 млн рублей, средневзвешенная ставка составила 8,9422 % годовых, удовлетворено 17 предложений от 7 участников.