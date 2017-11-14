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Нацбанк продал облигации на 115,85 миллионов рублей

15.11.2017 21:48 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк продал облигации на 115,85 миллионов рублей

Национальный банк удовлетворил все заявки состоявшегося аукциона и разместил облигаций на 115,85 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, 15 ноября 2017 года был проведен аукцион процентных ставок, в ходе которого размещался выпуск облигаций Национального банка, номинированных в белорусских рублях, со сроком обращения 7 дней.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 17 предложений от 7 участников со ставками от 8,8532 % до 8,9893 % годовых на общую сумму 115,88 млн рублей.

 Принято решение установить фактический объем размещения в сумме 115,85 млн рублей, средневзвешенная ставка составила 8,9422 % годовых, удовлетворено 17 предложений от 7 участников.

 
 
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Национальный банк удовлетворил все заявки состоявшегося аукциона и разместил облигаций на 115,85 млн рублей.

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