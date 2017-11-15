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Макей: Беларусь готова отправить миротворцев в Украину

15.11.2017 18:57 — Разное | БДГ  
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По словам главы белорусского МИД, Беларусь готова отправить миротворческий контингент на Донбасс.

Об этом Владимир Макей заявил в Минске по итогам недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая прошла в Москве. 

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных стран. Для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — цитирует слова Макея БЕЛТА.

Министр напомнил, что еще в 2014 году Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить на Донбасс белорусский миротворческий контингент.

Кроме того, Макей подчеркнул, что именно в Минске проходят регулярные переговоры трёхсторонней контактной группы по урегулированию кризиса в Украине.

В Минске надеются, что они поспособствуют урегулированию конфликта на востоке Украины. Белорусские власти готовы и впредь этому способствовать.

«Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо для всех заинтересованных сторон, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», - сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что позиция Беларуси по ситуации в восточных регионах Украины давно известна: республика крайне заинтересована в скорейшем установлении там стабильности.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы белорусского МИД, Беларусь готова отправить миротворческий контингент на Донбасс. Об этом Владимир Макей заявил в Минске по итогам недавней...

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