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Агрессивный слон отбросил мужчину, когда тот попытался на него залезть
15.11.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в индийском штате Керала. Мужчина пытался повторить трюк из индийского фильма "Бухаубали: Завершение", где главный герой встает на хобот слона, об этом сообщило издание
Мужчина сначала кормил слона, а потом начал хватать его за бивни, чтобы опереться и залезть на него. На такой поворот событий животное отреагировало агрессивно: слон отбросил человека на несколько метров. Судя по кадрам видео, мужчина получил серьезную травму: после падения он остался в неестественной позе и не смог самостоятельно подняться на ноги. После инцидента его доставили в клинику.
Сообщается, что мужчина был нетрезв. Слышно даже, как на заднем плане другой человек предупреждает, что пьяным не стоит приближаться к слону. "Не подходи, слон выйдет из себя", — сказал он.
Видеоролик, снятый очевидцем, за два дня собрал более 300 тысяч просмотров.
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Индиец кормил слона, а когда попытался забраться на него, тот отбросил его хоботом на несколько метров. Как это произошло, вы можете посмотреть на видео.
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