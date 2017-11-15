Агрессивный слон отбросил мужчину, когда тот попытался на него залезть

Инцидент произошел в индийском штате Керала. Мужчина пытался повторить трюк из индийского фильма "Бухаубали: Завершение", где главный герой встает на хобот слона, об этом сообщило издание Hindustan Times .

Мужчина сначала кормил слона, а потом начал хватать его за бивни, чтобы опереться и залезть на него. На такой поворот событий животное отреагировало агрессивно: слон отбросил человека на несколько метров. Судя по кадрам видео, мужчина получил серьезную травму: после падения он остался в неестественной позе и не смог самостоятельно подняться на ноги. После инцидента его доставили в клинику.

Сообщается, что мужчина был нетрезв. Слышно даже, как на заднем плане другой человек предупреждает, что пьяным не стоит приближаться к слону. "Не подходи, слон выйдет из себя", — сказал он.

Видеоролик, снятый очевидцем, за два дня собрал более 300 тысяч просмотров.