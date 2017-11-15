Кондрусевич: Новый Завет на белорусском будет полезен и Костелу

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Изданный на белорусском языке Новый Завет будет полезен и католическим священникам в Беларуси, заявил в среду в Минске митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Первый перевод Нового Завета на белорусский презентовали в Минске

Книгу "Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа" презентовали 15 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. На церемонии присутствовали представители Белорусской православной церкви, Католической церкви, а также Министерства культуры.

"Я убежден, что издание книги Нового Завета будет способствовать дальнейшему развитию духовного пастырства, особенно евангелизации, в Белорусской православной церкви и внесет свой весомый вклад в развитие белорусского культуры. Она будет полезна и Католической церкви", – цитируются на сайте РЦК слова Кондрусевича.

Митрополит также подчеркнул, что РКЦ тоже много внимания уделяет изданию теологической, библейской, литургической и исторической литературы на белорусском языке.

"Наши церкви-сестры достойно чтут 500-летие издания Библии Скорины. Этим они несут нашему народу слово Божие на его родном языке, как этого желал наш знаменитый земляк", – заключил архиепископ.

Как ранее сообщал Sputnik, работа над переводом Нового Завета длилась 25 лет. Отвечал за нее протоиерей Сергей Гордун.