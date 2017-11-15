ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кондрусевич: Новый Завет на белорусском будет полезен и Костелу

15.11.2017 22:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Изданный на белорусском языке Новый Завет будет полезен и католическим священникам в Беларуси, заявил в среду в Минске митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Кондрусевич: Новый Завет на белорусском будет полезен и Костелу
© Sputnik / Виктор Толочко
Первый перевод Нового Завета на белорусский презентовали в Минске

Книгу "Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа" презентовали 15 ноября в Национальной библиотеке Беларуси. На церемонии присутствовали представители Белорусской православной церкви, Католической церкви, а также Министерства культуры.

"Я убежден, что издание книги Нового Завета будет способствовать дальнейшему развитию духовного пастырства, особенно евангелизации, в Белорусской православной церкви и внесет свой весомый вклад в развитие белорусского культуры. Она будет полезна и Католической церкви", – цитируются на сайте РЦК слова Кондрусевича.

Митрополит также подчеркнул, что РКЦ тоже много внимания уделяет изданию теологической, библейской, литургической и исторической литературы на белорусском языке.

"Наши церкви-сестры достойно чтут 500-летие издания Библии Скорины. Этим они несут нашему народу слово Божие на его родном языке, как этого желал наш знаменитый земляк", – заключил архиепископ.

Как ранее сообщал Sputnik, работа над переводом Нового Завета длилась 25 лет. Отвечал за нее протоиерей Сергей Гордун.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Митрополит отметил, что издание несет белорусам слово Божие на родном языке, как и завещал Франциск Скорина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь - Эстония: редкий матч без валидола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика