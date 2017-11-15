Доктор Леви: отказ прививаться от кори — это чистой воды мракобесие

В этом году в Европе зафиксированы вспышки некоторых заболеваний, ранее считавшихся полностью побежденными. За 2017 в европейских странах корью заразились в общей сложности около 16 тысяч человек, 30 случаев стали смертельными. Все дело в том, что во многих странах в последние полтора-два десятилетия люди просто перестали делать прививки от этой опасной болезни, отметил в беседе не радио Sputnik Беларусь известный израильский специалист — доктор Виктор Леви.



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"Люди стали отказываться от прививок. Средства массовой информации, ищущие сенсации, дают материалы, имеющие малое отношение к действительности, в результате которых возникает паника. И сумасшедшие мамашки, которые сумасшедшие во всем мире, отказываются от прививок", — говорит Леви.

По мнению специалиста, ситуация выглядит так: если все получили прививки, а ваш ребенок не получал, то он скорее всего не заболеет, ему не от кого будет заразиться. А вот когда половина или треть детей не привьется, думая о том, что другие получили прививки, тогда и появляется шанс на появление эпидемии заболевания, которое, казалось бы, давно побеждено.



© Sputnik/ Алексей Мальгавко Большинство белорусов привиты от кори

Кроме кори Леви обращает внимание на проявления других заболеваний, считавшихся побежденными в ХХІ веке, таких как полиомиелит, о котором в некоторых странах забыли уже лет 20-30 назад. Доктор Леви видит цикличность в подобных явлениях: страх перед полиомиелитом вызовет ответную реакцию и снова приведет к тому, что люди станут прививаться.

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"У нас в Израиле есть график прививок по возрастам, и он не сильно отличается от того, что было в Советском Союзе. Что касается конкретно кори, то первую порцию прививки мы даем в год жизни, вторую в первом классе, в шесть лет. Многие прививки в Израиле обязательные, как, например, от вируса папилломы. Она делается всем — и девочкам и мальчикам в 13 лет. И позволяет гарантировать, что к 40 годам у женщин не разовьется рак шейки матки", — рассказал Леви.

Беседу с доктором Виктором Леви слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.