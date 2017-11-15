Российский миллиардер продал картину Леонардо да Винчи за 400 миллионов долларов





В ходе торгов на аукционе Christie’s картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» подорожала в четыре раза и была продана за 450,3 млн долларов. Полотно принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, он купил его за 127 млн долларов.

В 2017 году в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России Рыболовлев занял 15-ю строчку, издание оценило его состояние в 7,3 млрддолларов.

Торги по продаже принадлежащей Дмитрию Рыболовлеву картины длились полчаса, стартовая цена картины была в четыре раза ниже — 100 млн долларов, пишет РБК .

Единственная известная картина да Винчи, находящая в частном владении, стала самой дорогой, из когда-либо продававшихся на аукционах. До этой сделки самой дорогой картиной, проданной в ходе публичных торгов, была работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины» (1955). Она ушла с молотка в мае 2015 года за 179,4 млн долларов. В ноябре того же года на торгах Christie's за 170,4 млн долларов была продана картина итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная».

Да Винчи написал «Спаситель мира» около 1500 года. Картина успела побывать в коллекциях королевских семей Европы и впервые была выставлена на аукцион Sotheby’s в 1958 году. В то время ее авторство еще не было окончательно установлено, и картину условно отнесли к «школе да Винчи». Покупатель заплатил за нее всего 45 фунтов. Однако в 2011 году экспертиза установила, что «Спаситель мира» принадлежит кисти Леонардо да Винчи. Тогда же картина была представлена в национальной галерее в Лондоне в рамках выставки, посвященной художнику.

До Рыболовлева картиной владел швейцарский торговец искусством Ив Бувье. Он купил ее за 80 млн долларов, а перепродал Рыболовлеву за 127,5 млн долларов. Впоследствии Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве и обратился в суд. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов. По этим обвинениям правоохранители даже задерживали Бувье, но он вышел под залог в 10 млн евро.