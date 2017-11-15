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Встреча с журналистами азербайджанского писателя Эльчина Сафарли

16.11.2017 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Популярный восточный писатель, живет в Стамбуле, автор уже десяти романов, которые на русском языке выходят в издательстве "АCТ". Свою первую книгу – "Сладкая соль Босфора" — написал в возрасте 24 лет, причем на русском языке.

2017 год для Э. Сафарли – юбилейный: десять лет творческой деятельности и десятая по счету книга.

Сейчас Эльчин Сафарли привез в Минск свою новую книгу "Когда я вернусь, будь дома".

О своей новой книге и творческих планах расскажет журналист по образованию и азербайджанец по национальности, который живет и работает в Стамбуле и Москве, Эльчин САФАРЛИ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 17 ноября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 17 ноября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известного современного азербайджанского писателя Эльчина...

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