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Встреча с журналистами азербайджанского писателя Эльчина Сафарли
16.11.2017 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Популярный восточный писатель, живет в Стамбуле, автор уже десяти романов, которые на русском языке выходят в издательстве "АCТ". Свою первую книгу – "Сладкая соль Босфора" — написал в возрасте 24 лет, причем на русском языке.
2017 год для Э. Сафарли – юбилейный: десять лет творческой деятельности и десятая по счету книга.
Сейчас Эльчин Сафарли привез в Минск свою новую книгу "Когда я вернусь, будь дома".
О своей новой книге и творческих планах расскажет журналист по образованию и азербайджанец по национальности, который живет и работает в Стамбуле и Москве, Эльчин САФАРЛИ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 17 ноября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 17 ноября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известного современного азербайджанского писателя Эльчина...
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