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Пресс-конференция, посвященная проблеме абортов в Беларуси
16.11.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Скольких Колосов, Купал, Алферовых, Огинских и Скорин не досчиталась Беларусь за 78 лет легализации абортов? В 2016 году в Беларуси было зафиксировано 27 467 прерываний беременности, в 2015-м — 29 217.
18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст РСФСР выпустили совместное постановление "Об искусственном прерывании беременности", которое допускало бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц. СССР стал первым в мире государством, узаконившим искусственное прерывание беременности по желанию женщины.
Нужен ли комплексный подход в вопросе сохранения демографической безопасности страны?
Почему в белорусском обществе пассивны к проблеме абортов?
Достаточно ли информирована женщина о последствиях аборта?
Будет ли поддержана властью и обществом гражданская инициатива по законодательной защите жизни ребёнка до рождения?
На эти и многие другие темы, связанные с проблемой проведения абортов и защитой жизни ребенка до рождения поговорят:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 17 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В пятницу, 17 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Защита жизни человека до рождения – вопрос...
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