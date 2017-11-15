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Пресс-конференция, посвященная проблеме абортов в Беларуси

16.11.2017 09:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Скольких Колосов, Купал, Алферовых, Огинских и Скорин не досчиталась Беларусь за 78 лет легализации абортов? В 2016 году в Беларуси было зафиксировано 27 467 прерываний беременности, в 2015-м — 29 217.

18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст РСФСР выпустили совместное постановление "Об искусственном прерывании беременности", которое допускало бесплатное производство операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке советских больниц. СССР стал первым в мире государством, узаконившим искусственное прерывание беременности по желанию женщины.

Нужен ли комплексный подход в вопросе сохранения демографической безопасности страны?

Почему в белорусском обществе пассивны к проблеме абортов?

Достаточно ли информирована женщина о последствиях аборта?

Будет ли поддержана властью и обществом гражданская инициатива по законодательной защите жизни ребёнка до рождения?

На эти и многие другие темы, связанные с проблемой проведения абортов и защитой жизни ребенка до рождения поговорят:

  • ученый-генетик, кандидат биологических наук, научный сотрудник ГНУ "Институт генетики и цитологии НАНБ" Владислав РОЗЕНЦВЕЙГ;
  • врач акушер-гинеколог, преподаватель акушерства и гинекологии Борисовского государственного медицинского колледжа, руководитель проекта "Выбери жизнь" Светлана МОЗГУНОВА;
  • журналист, координатор Международного фестиваля в защиту жизни и семьи "Ладошка" Елена ЕСИНА;
  • психолог, сертифицированный инструктор голландской программы "Роды без страха". Автор и ведущая курса по подготовке к родам и материнству "Я — мама", психолог-консультант по вопросам беременности и родов, консультант кризисной беременности в центре "Матуля", научный сотрудник центра проблем развития образования БГУ Екатерина ШЕВЕЛЕВА;
  • настоятель прихода храма святителя Николая Японского в г. Минске, Председатель Синодальной комиссии Белорусской православной церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата) по вопросам семьи, защиты материнства и детства Протоиерей Павел СЕРДЮК.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в пятницу, 17 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 17 ноября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция на тему: "Защита жизни человека до рождения – вопрос...

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