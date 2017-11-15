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Просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 7,3 миллиарда рублей

16.11.2017 10:06 — Разное | Ежедневник  
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Просроченная дебиторская задолженность белорусских предприятий составила 7,3 миллиарда рублей

Просроченная дебиторская задолженность белорусских субъектов хозяйствования составила 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщил Национальный статистический комитет, за январь-сентябрь 2017 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 10,5%, рентабельность продаж – 8,4%.

Дебиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 32,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составила 43,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 17% от общего объема кредиторской задолженности.

 
 
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Просроченная дебиторская задолженность белорусских субъектов хозяйствования составила 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.

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