Бывшему замминистра МЧС дали 8 лет тюрьмы

Экс-замминистра МЧС Беларуси Дмитрий Бегун признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Такой приговор огласили в суде Заводского района Минска.

Второго фигуранта дела бизнесмена Александра Грица приговорили к 5 годам ограничения свободы под подпиской о невыезде. Он также признан виновным - в подстрекательстве к даче взятки. По данным следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 млн неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.

Грица освободили в зале суда.

В суде объявили, что с бывшего чиновника в доход государства будет взыскано 14 500 рублей. У Бегуна конфискуют iPhone, холодильник, газовую плиту, 2 телевизора, автомобиль, золотой кулон, 2 пары наручных часов, 302 доллара, 32 белорусских рубля, винтовку, около 20 бутылок виски, около 10 бутылок коньяка, финскую настойку, 3 бутылки водки. И еще несколько подарочных упаковок алкоголя, пишет TUT.BY .

Напомним, 9 ноября прокурор запросил для Дмитрия Бегуна 8 лет лишения свободы с нахождением в колонии строгого режима.

Напомним, замминистра задержали 12 марта нынешнего года по подозрению в получении взятки.

Об инциденте Александр Лукашенко упомянул во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан».

«Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры, - отметил президент. - Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время».