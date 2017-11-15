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Белорус, актер, муж Самбурской: что известно о Кирилле Дыцевиче
16.11.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Поклонники активно делали выводы и выдвигали предположения, что же связывает 30-летнюю Самбурскую и 24-летнего белоруса.
Накануне выяснилось, что пара узаконила свои отношения — Самбурская опубликовала
О Дыцевиче известно не так много, подробно — в справке Sputnik.
Родился Кирилл Дыцевич 21 декабря 1992 года в городе Береза Брестской области Беларуси. По окончании школы поступил в Белорусскую государственную академию искусств и окончил вуз в 2016 году.
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