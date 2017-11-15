﻿ Белорус, актер, муж Самбурской: что известно о Кирилле Дыцевиче. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус, актер, муж Самбурской: что известно о Кирилле Дыцевиче

16.11.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Поклонники активно делали выводы и выдвигали предположения, что же связывает 30-летнюю Самбурскую и 24-летнего белоруса.

Накануне выяснилось, что пара узаконила свои отношения — Самбурская опубликовала подтверждающее фото в своем микроблоге.

О Дыцевиче известно не так много, подробно — в справке Sputnik.

Родился Кирилл Дыцевич 21 декабря 1992 года в городе Береза Брестской области Беларуси. По окончании школы поступил в Белорусскую государственную академию искусств и окончил вуз в 2016 году.

Это моя действующая страница

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все минувшее лето звезда телесериала "Универ" Настасья Самбурская интриговала в Instagram почти девять миллионов своих подписчиков неоднозначными фотографиями с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Начался суд над водителем, который сбил на зебре женщину с ребенком: мама погибла, дочь выжила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика