Лукашенко удивился заработной плате банкиров





Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал удивление заработной платой банкиров и велел привести ее в соответствие с развитием банковской системы.

"Мировая практика - это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам? Поскольку мы на пути к ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников", - заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам эффективности управления в кредитно-финансовых организациях.

"Мое требование вы знаете - деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики", - подчеркнул Александр Лукашенко.