|
Как "черный рыцарь" Мугабе стал африканским диктатором
16.11.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагическая и поучительная история о мальчике Бобби
Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в тогда еще Южной Родезии в семье простого крестьянина. Мугабе принадлежит к этническому большинству в стране – племени шона.
История формирования Мугабе как политического лидера не лишена парадоксальности. Он рос в стране, где правило белое меньшинство. Всю свою жизнь он посвятил политической борьбе за равные права чернокожих.
При этом он не брезговал террористическими актами и примитивным популизмом. Убивая белых фермеров, их землю в будущем он обещал черным батракам.
Его главным политическим оппонентом был Джошуа Нкомо, который был выходцем из племени матабелов. На первых демократических выборах Мугабе победил в честной борьбе.
© AP/
Роберт Мугабе, африканский лидер, в 1974 году вышел на свободу
В начале своего правления он был настолько популярен в мире, что умудрился сперва получить от королевы Великобритании почетное рыцарское звание, а затем его лишиться.
С рождения Бобби пай-мальчиком был
Мугабе — обладатель четырех дипломов Лондонского университета, которые он умудрился получить еще находясь в тюрьме в начале своей политической карьеры.
© AP/
Елизавета II и Роберт Мугабе на банкете в Зимбабве, октябрь 1991 года
Отличное образование не помешало ему развязать откровенные этнические чистки в отношении матабелов, которые в основной своей массе представляли его политических оппонентов.
Это стало самым примитивным проявлением трайбализма (африканское общество разделено на враждебные племена и этносы), когда земледельцы-шона истребляли скотоводов-матабелов.
Согнав своих чернокожих оппонентов в Матабелелэнд и устроив им там резервацию, Мугабе принялся за белое меньшинство.
© AP/
Роберт Мугабе отказывается говорить с репортерами в Лондоне, 1986 год
Поначалу белых фермеров грабили, убивали и всячески вытесняли из страны, а потом просто во имя справедливости отобрали у них землю и раздали сторонникам Мугабе. Как итог, страна, которая экспортировала сельхозпродукцию, оказалась на пороге голода и галопирующей инфляции.
Имел Бобби хобби – он деньги любил
Сконцентрировав в своих руках всю полноту власти в Зимбабве, Мугабе приступил к самому главному – личному обогащению. Личное состояние африканского диктатора оценить сложно, но в СМИ периодически попадают снимки членов его семьи, которые носят ювелирные украшения за миллионы долларов.
И все это в стране, которая из-за бесконечной девальвации вынуждена отказаться от собственной валюты. Единственным платежным средством в стране является американский доллар.
Дни рождения Роберта Мугабе поражают своими королевскими масштабами. По самым скромным подсчетам они обходятся одной из беднейших стран Африки в несколько миллионов долларов.
Специально к общенациональному торжеству и королевскому пиру в национальных парках отстреливают слонов, буйволов и вообще любую живность, которая может стать украшением стола для диктатора-гурмана.
Стал Бобби мошенник
Стоит ли удивляться, что в таких условиях некогда любимец всего черного континента стал крайне непопулярен в собственной стране. Как следствие в 2008 году на президентских выборах он проиграл лидеру оппозиции Моргану Цвангираи.
Мугабе, конечно, власть не отдал и окончательно получил прозвище "черного диктатора". Лидеру оппозиции пришлось вскоре бежать из страны, а у Роберта больше не было проблем с переизбранием.
© AP/ Tsvangirayi Mukwazhi, File
Грейс и Роберт Мугабе
Нынешняя супруга зимбабвийского лидера и вовсе заявила, что даже если Мугабе умрет, на выборы выставят его труп и он все равно победит.
Позабыв покой и лень
Стоит ли удивляться, что в стране, которая испытывает экономический кризис, отягощена санкциями, а к власти в ней за спиной 93-летнего Мугабе рвется его жена, растет количество недовольных.
Показательным является тот факт, что против Мугабе сейчас выступили военные во главе с его бывшими соратниками в борьбе за независимость и равноправие.
© AP/
Президент Зимбабве Роберт Мугабе со своей женой Грейс и вице-президентом Фелекезела Мпоко (справа) на митинге солидарности в Хараре
Дальнейшее развитие событий в Зимбабве прогнозировать сложно, но тот факт, что эра Мугабе в истории страны отсчитывает последние минуты – состоявшийся факт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мало кому интересная африканская страна Зимбабве в последние дни не сходит с новостных лент. Бессменный президент Роберт Мугабе может лишиться своего поста в...
|
Архив (Разное)
Комментарии