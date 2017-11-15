Трагическая и поучительная история о мальчике Бобби

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в тогда еще Южной Родезии в семье простого крестьянина. Мугабе принадлежит к этническому большинству в стране – племени шона.

История формирования Мугабе как политического лидера не лишена парадоксальности. Он рос в стране, где правило белое меньшинство. Всю свою жизнь он посвятил политической борьбе за равные права чернокожих.

При этом он не брезговал террористическими актами и примитивным популизмом. Убивая белых фермеров, их землю в будущем он обещал черным батракам.

Его главным политическим оппонентом был Джошуа Нкомо, который был выходцем из племени матабелов. На первых демократических выборах Мугабе победил в честной борьбе.



© AP/ Роберт Мугабе, африканский лидер, в 1974 году вышел на свободу

В начале своего правления он был настолько популярен в мире, что умудрился сперва получить от королевы Великобритании почетное рыцарское звание, а затем его лишиться.

С рождения Бобби пай-мальчиком был

Мугабе — обладатель четырех дипломов Лондонского университета, которые он умудрился получить еще находясь в тюрьме в начале своей политической карьеры.



© AP/ Елизавета II и Роберт Мугабе на банкете в Зимбабве, октябрь 1991 года

Отличное образование не помешало ему развязать откровенные этнические чистки в отношении матабелов, которые в основной своей массе представляли его политических оппонентов.

Это стало самым примитивным проявлением трайбализма (африканское общество разделено на враждебные племена и этносы), когда земледельцы-шона истребляли скотоводов-матабелов.

Согнав своих чернокожих оппонентов в Матабелелэнд и устроив им там резервацию, Мугабе принялся за белое меньшинство.



© AP/ Роберт Мугабе отказывается говорить с репортерами в Лондоне, 1986 год

Поначалу белых фермеров грабили, убивали и всячески вытесняли из страны, а потом просто во имя справедливости отобрали у них землю и раздали сторонникам Мугабе. Как итог, страна, которая экспортировала сельхозпродукцию, оказалась на пороге голода и галопирующей инфляции.

Имел Бобби хобби – он деньги любил

Сконцентрировав в своих руках всю полноту власти в Зимбабве, Мугабе приступил к самому главному – личному обогащению. Личное состояние африканского диктатора оценить сложно, но в СМИ периодически попадают снимки членов его семьи, которые носят ювелирные украшения за миллионы долларов.

И все это в стране, которая из-за бесконечной девальвации вынуждена отказаться от собственной валюты. Единственным платежным средством в стране является американский доллар.

Дни рождения Роберта Мугабе поражают своими королевскими масштабами. По самым скромным подсчетам они обходятся одной из беднейших стран Африки в несколько миллионов долларов.

Специально к общенациональному торжеству и королевскому пиру в национальных парках отстреливают слонов, буйволов и вообще любую живность, которая может стать украшением стола для диктатора-гурмана.

Стал Бобби мошенник

Стоит ли удивляться, что в таких условиях некогда любимец всего черного континента стал крайне непопулярен в собственной стране. Как следствие в 2008 году на президентских выборах он проиграл лидеру оппозиции Моргану Цвангираи.

Мугабе, конечно, власть не отдал и окончательно получил прозвище "черного диктатора". Лидеру оппозиции пришлось вскоре бежать из страны, а у Роберта больше не было проблем с переизбранием.



© AP/ Tsvangirayi Mukwazhi, File Грейс и Роберт Мугабе

Нынешняя супруга зимбабвийского лидера и вовсе заявила, что даже если Мугабе умрет, на выборы выставят его труп и он все равно победит.

Позабыв покой и лень

Стоит ли удивляться, что в стране, которая испытывает экономический кризис, отягощена санкциями, а к власти в ней за спиной 93-летнего Мугабе рвется его жена, растет количество недовольных.

Показательным является тот факт, что против Мугабе сейчас выступили военные во главе с его бывшими соратниками в борьбе за независимость и равноправие.



© AP/ Президент Зимбабве Роберт Мугабе со своей женой Грейс и вице-президентом Фелекезела Мпоко (справа) на митинге солидарности в Хараре

Дальнейшее развитие событий в Зимбабве прогнозировать сложно, но тот факт, что эра Мугабе в истории страны отсчитывает последние минуты – состоявшийся факт.