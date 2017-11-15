Нестерович: новый декрет отвадит от соблазна побеждать нечестно

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в южнокорейском Сеуле 16 ноября принял резонансное решение о том, что Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA еще в ноябре 2015 года.



© Sputnik/ Владимир Песня WADA не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

О том, что Россия выполнила все требования WADA по восстановлению антидопинговой системы, ранее заявлял министр спорта РФ Павел Колобков. Однако нынешнее решение WADA не стало неожиданностью для российской стороны , и РУСАДА все равно продолжит работать, отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко. В то же время решение Всемирного антидопингового агентства, вероятно, повлияет на допуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2018 года, считает вице-спикер Государственной Думы РФ Игорь Лебедев.

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович рассказал радио Sputnik Беларусь о современных методиках исследования допинг-проб на наличие запрещенных препаратов , а также о том, какие шаги в борьбе с допингом предпринимаются в Беларуси.

"Современные методики позволяют и через 10 лет обнаруживать запрещенные препараты в допинг-пробах у спортсменов, поэтому радость от побед у тех, кто нарушал правила, сейчас такая с тревогой. Пройдет время, и можешь получить привет из прошлого", — сказал Нестерович.



© Sputnik/ Илья Питалев Заставил юного спортсмена есть допинг – сел на 5 лет

Республика Беларусь остается приверженцем политики ужесточения правил по отношению к спортсменам, тренерам и всем лицам, причастным к применению запрещенных в спорте препаратов. В этом плане политика Беларуси достаточно последовательная, и об этом было неоднократно заявлено на самом высоком уровне, отметил собеседник Sputnik.

"Сейчас Министерство спорта и туризма вместе с нашим антидопинговым агентством в порядке законодательной инициативы подготовили и внесли на рассмотрение проект декрета президента о противодействии допингу в спорте. Там прописан целый ряд, на наш взгляд, революционных подходов, направленных на то, чтобы усилить эту борьбу и отвадить от соблазна завоевывать награды нечестно. Мы выступаем за честный и чистый спорт", — рассказал Нестерович.

Комментарий пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси Владимира Нестеровича слушайте на радио Sputnik Беларусь.