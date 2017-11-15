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Нестерович: новый декрет отвадит от соблазна побеждать нечестно
16.11.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в южнокорейском Сеуле 16 ноября принял резонансное решение о том, что Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA еще в ноябре 2015 года.
© Sputnik/ Владимир Песня
О том, что Россия выполнила все требования WADA по восстановлению антидопинговой системы, ранее заявлял министр спорта РФ Павел Колобков. Однако
Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович рассказал радио Sputnik Беларусь о
"Современные методики позволяют и через 10 лет обнаруживать запрещенные препараты в допинг-пробах у спортсменов, поэтому радость от побед у тех, кто нарушал правила, сейчас такая с тревогой. Пройдет время, и можешь получить привет из прошлого", — сказал Нестерович.
© Sputnik/ Илья Питалев
Республика Беларусь остается приверженцем политики ужесточения правил по отношению к спортсменам, тренерам и всем лицам, причастным к применению запрещенных в спорте препаратов. В этом плане политика Беларуси достаточно последовательная, и об этом было неоднократно заявлено на самом высоком уровне, отметил собеседник Sputnik.
"Сейчас Министерство спорта и туризма вместе с нашим антидопинговым агентством в порядке законодательной инициативы подготовили и внесли на рассмотрение проект декрета президента о противодействии допингу в спорте. Там прописан целый ряд, на наш взгляд, революционных подходов, направленных на то, чтобы усилить эту борьбу и отвадить от соблазна завоевывать награды нечестно. Мы выступаем за честный и чистый спорт", — рассказал Нестерович.
Комментарий пресс-секретаря Министерства спорта и туризма Беларуси Владимира Нестеровича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович прокомментировал радио Sputnik Беларусь ужесточение антидопинговых мер в разных странах и...
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