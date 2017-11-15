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Суд приговорил бывшего замминистра МЧС Дмитрия Бегуна к 8 годам заключения

16.11.2017 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Суд приговорил бывшего замминистра МЧС Дмитрия Бегуна к 8 годам заключения

Суд Заводского района вынес приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрию Бегуну. Он признан виновным в неоднократном получении взяток.

Согласно решению суда, Дмитрий Бегун признан виновным в получении взятки в крупном размере и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества. К нему также применено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и функций представителя власти сроком на пять лет.

Также Дмитрий Бегун лишен звания полковника внутренней службы.

Проходивший по делу сам взяткодатель, бывший директор ООО "РМ Грифреставрация" Александр Гриц признан виновным в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, но отделался лишь ограничением свободы на 5 лет. Его освободили прямо в зале суда.

Как было установлено следствием и подтверждено в суде, Дмитрий Бегун брал взятки с мая 2013 года по март 2017, то есть в течение четырех лет. Правда, размер взяток был не слишком большим для чиновника такого ранга.

Так в течение 2013-2014 годов он получил в несколько приемов 90 млн недоминированных рублей. А в июне-августе 2016 года - не менее 4 тыс. рублей.

 
 
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Суд Заводского района вынес приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрию Бегуну. Он признан виновным в неоднократном получении...

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