В Беларуси определят критерии риска для назначения проверок предприятий





Распоряжением премьер-министра создана межведомственная рабочая группа для выработки согласованных предложений об определении методики формирования системы оценки степени риска. Ее руководителем назначен министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Проект постановления Совета министров, предусматривающий утверждение методики формирования системы оценки степени риска, межведомственная рабочая группа должна внести в установленном порядке в правительство не позднее 22 ноября 2017 года.

При необходимости межведомственная рабочая группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома.

Министерству по налогам и сборам поручено осуществлять организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы.

Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского.

Документ принят во исполнение поручения, содержащегося в абзаце четвертом пункта 10 указа президента ”О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности“, сообщила пресс-служба Совмина.