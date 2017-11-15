Гаспарян: недооценивать гнусные заявления Мирошниченко опасно

Бывший депутат Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко в эфире одной из программ телеканала "112 Украина" призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Беларуси и введению визового режима, так как, по его мнению, Беларусь полностью находится под влиянием Российской Федерации, а "минские договоренности пишутся на вражеской территории".

Политический эксперт, публицист Армен Гаспарян прокомментировал высказывания экс-депутата.

"Можно было бы не обращать внимания на эти гнусные заявления, если бы не одно "но" — вчера на Украине многие произнесли слова, что для них Беларусь тоже является врагом. При этом раздавались призывы Порошенко жестко разговаривать с Минском, Климкину (главе украинского МИДа) — готовить разрыв дипотношений с Беларусью и так далее. Не знаю, какой будет реакция руководства Беларуси на эти слова, но относиться к ним нужно серьезно, так как в свое время Россия допустила большую ошибку, когда недооценивала слова того же Мирошниченко о том, что надо вырезать русских, как людей, мешающих европейским ценностям Украины. Говорилось это еще задолго до Майдана", — сказал Гаспарян.

Комментарий политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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