Беларусь продлила лицензирование экспорта макулатуры





Вступило в силу постановление правительства о лицензировании экспорта из Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов).

Как сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром" решение принято постановлением №851 принято 15 ноября 2017 года.

Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза в Беларуси применяются с мая 2016 года (принимаются постановления сроком на 6 месяцев). Необходимость применения данных мер вызвана недостатком макулатурного сырья на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики.

За период действия соответствующих постановлений Совета министров ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики ситуация улучшилась. За счет увеличения загрузки производственных мощностей, улучшились финансово-экономические показатели производственной деятельности перерабатывающих предприятий. В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3% до 64,3% (поставлено 118,6 тыс. тонн макулатуры), что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму 19,2 млн рублей, экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов.

Однако, резервы для увеличения объемов переработки еще есть. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства за январь-июль 2017 года по республике фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. тонн отходов бумаги и картона. Поэтому принятие дальнейших мер по обеспечению предприятий сырьем для переработки целесообразно. Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Республики Беларусь, так как переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью – это валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта.

При продаже на экспорт 1 тыс. тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна получает выручку в 175 тыс. долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс. долларов (при цене 380 долларов за 1 тонну) что в 2 раза выше, чем при экспорте макулатуры.

Экспорт отходов бумаги и картона будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

При этом, постановлением определено исключение из-под действия порядка лицензирования при вывозе товаров в Азербайджанскую Республику, Грузию, Туркменистан и Республику Сербия, так как с этими странами Беларусью подписаны соглашения о свободной торговле.

Постановление вступает в силу с 16 ноября 2017 года. и действует в течение шести месяцев, за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня принятия данного постановления.