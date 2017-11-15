



Завершился прием заявок на участие в открытом республиканском конкурсе на разработку талисмана II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

Более четырех месяцев свои идеи по разработке талисмана участники конкурса активно направляли в адрес Министерства информации, как одного из его организаторов. Но особая активность желающих внести свою лепту в разработку талисмана, который станет визитной карточкой нашей страны на предстоящих Играх, наблюдалась в последние дни приема заявок. Так, только 15 ноября на электронный адрес Мининформа поступило более ста работ.

Игорь Луцкий, первый заместитель Министра информации, отметил: «Одним из символов Игр станет цветок папараць-кветкi. Хотелось бы, чтобы талисман также соответствовал общей концепции Игр. Выбрать талисман – это не первоочередная задача конкурса, главное – привлечь внимание к самому мероприятию, заинтересовать общественность, включить жителей Беларуси в участие в подготовке II Европейских Игр».

Несмотря на то, что одно из условий конкурса – изображение талисмана должно быть представлено в электронной форме в виде цветного рисунка, выполненного в любой технике, в адрес Мининформа прислано много «рукотворных» рисунков, авторы которых не только дети.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На конкурс по разработке талисмана II Европейских игр подано несколько сотен заявок Завершился прием заявок на участие в открытом республиканском конкурсе на разработку талисмана II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

До конца месяца жюри предстоит определить три лучшие работы.