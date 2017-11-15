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Коммерческий шпионаж: россиянин просил украсть для него рецепт белорусской краски

16.11.2017 14:44 — Разное | БДГ  
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Впервые за годы существования Следственного комитета Беларуси в суд направлено дело о коммерческом шпионаже. Его рассмотрение началось 16 ноября в суде Ленинского района Бреста.

Как сообщили в СК, обвиняемые незаконным способом получили сведения о технологии производства смолы и о рецептуре краски, используемых для нанесения дорожной разметки, которые были разработаны и применялись при производстве одним из предприятий Бреста.

За эту информацию они передали должностному лицу предприятия 2500 долларов взятки. Всего же планировалась передать 5000 долларов. При передаче денег обвиняемые и были задержаны. Они полностью признали свою вину, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 254 (коммерческий шпионаж), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере) УК, а на их имущество наложен арест.

На суде один из фигурантов 1976 года рождения сообщил, что в апреле с ним связался заказчик из России, который попросил передать сведения о технологии производства смолы и рецептуре краски. В качестве вознаграждения фигурировала сумма в 1 млн российских рублей. По словам мужчины, в тот момент он был безработным, имел долги, поэтому на предложение согласился, передает БелТА.

Соучастником преступления стал его 48-летний знакомый из Бреста, который стал искать среди работников предприятия информатора. Одна работница не пошла на сотрудничество. Аналогично сразу поступил и другой сотрудник фирмы, являющийся должностным лицом, но потом перезвонил, попросив за сведения 5 тыс. долларов.

Перед тем, как передать деньги, мужчины неоднократно общались с информатором. И вот вечером 31 июля в парке областного центра сотрудник предприятия передал копию техрегламента производства смолы, а взамен получил часть взятки. После чего произошло задержание.

 
Теги: Брест
 
 
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Впервые за годы существования Следственного комитета Беларуси в суд направлено дело о коммерческом шпионаже. Его рассмотрение началось 16 ноября в суде Ленинского...

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