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Лукашенко: никто не барствует, а банковскими бонусами можно подавиться
16.11.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг 16 ноября заслушал
"Вы должны знать мою позицию: чем богаче люди в стране, тем лучше для президента. Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси. Сегодня никто не барствует. 500 долларов или 1000 рублей с таким большим трудом правительство и, в том числе, Национальный банк с подконтрольными банками — так тяжело идет этот вопрос. Ну так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому", — сказал Лукашенко.
Глава государства выразил недовольство тем, как
"Не надо мне тут подкидывать записки, в том числе, правительство и Администрация президента, и Национального банка — зарплата, а бонусы — это не зарплата. А что, это не деньги? Можно выстроить такую систему, что ты будешь получать копейки в течение месяца-года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят", — сказал Лукашенко.
Комментарий Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Народ Беларуси сегодня "не барствует", и банковская сфера также не должна быть "скопищем жирных котов", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании...
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