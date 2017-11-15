Лукашенко: никто не барствует, а банковскими бонусами можно подавиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг 16 ноября заслушал доклад по отдельным вопросам деятельности банков в стране . На совещании у президента присутствовали глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, премьер-министр Андрей Кобяков, глава Минтруда Ирина Костевич и другие профильные чиновники. Главным вопросом стал уровень зарплат по стране в целом и в банковской сфере в частности.

"Вы должны знать мою позицию: чем богаче люди в стране, тем лучше для президента. Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси. Сегодня никто не барствует. 500 долларов или 1000 рублей с таким большим трудом правительство и, в том числе, Национальный банк с подконтрольными банками — так тяжело идет этот вопрос. Ну так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому", — сказал Лукашенко.

Глава государства выразил недовольство тем, как в банковской сфере разделены зарплата и так называемые бонусы . Он подчеркнул, что зарплаты у всех в Беларуси, от премьер-министра до председателя сельсовета, четкие и определенные. И в банковском секторе зарплата должна соответствовать качеству и объему выполняемых сотрудниками работ.

"Не надо мне тут подкидывать записки, в том числе, правительство и Администрация президента, и Национального банка — зарплата, а бонусы — это не зарплата. А что, это не деньги? Можно выстроить такую систему, что ты будешь получать копейки в течение месяца-года в виде зарплаты, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят", — сказал Лукашенко.

Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитируя народ, "скопищем жирных котов" , и об этом сегодня говорит не только рабочий и крестьянин, об этом говорит вся интеллигенция, резюмировал президент.

Комментарий Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.