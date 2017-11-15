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На Минском форуме обсудят вопрос о вступлении Беларуси в ВТО

16.11.2017 15:04 — Разное | Ежедневник  
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На Минском форуме обсудят вопрос о вступлении Беларуси в ВТО

Переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию станут одной из тем "Минского форума - 2017: Беларусь, Германия и ЕС: Восточное партнерство, экономические отношения и гражданское общество".

"Участие в Минском форуме планирует принять представитель Всемирной торговой организации Анна Варяник, которая прибывает специально из Женевы. Для нее особенно важной темой станет вступление Беларуси в ВТО", - сообщил председатель форума Райнер Линднер.

На форуме выступят вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Будут затронуты актуальные темы двусторонних отношений, а также на фоне того, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства", речь будет идти об отношениях Беларуси с ЕС, а также о той роли, которую Беларусь играет в рамках "Восточного партнерства", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Также участники XV Минского форума смогут увидеть послание генерального секретаря Европейской службы внешнего действия Хельги Шмидт. Минский форум впервые прошел в белорусской столице в 1997 году. После шестилетнего перерыва его проведение было возобновлено в 2016-м, пишет БЕЛТА.

 
 
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Переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию станут одной из тем "Минского форума - 2017: Беларусь, Германия и ЕС: Восточное партнерство,...

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