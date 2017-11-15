Эксперты о толерантности: общество должно созреть

Специалисты социологии, психологии и кинематографии обсудили, как толерантность воспитывается в семьях каждой страны и какое отношение в обществе к различным проявлениям толерантности.

Своим видением вопросов поделились зарубежные эксперты, мнения специалистов разошлись. В Астане и Бишкеке психологи подчеркнули, что сталкиваются с проблемами внутрисемейной толерантности, так как до сих пор большое влияние оказывают традиции.

Проверка на прочность

Казахский эксперт Альвина Юсупова считает, что в последнее время институт семейных отношений проверяется на прочность. "Молодые люди не хотят вступать в брак, потому что сформировалась не очень хорошая картинка, что семья – это боль и унижение", — заявила психолог. В Казахстане женщины от 30 до 45 лет все еще находятся в раздумьях насчет необходимости замужества – многие предпочитают быть одинокими.

Такое понимание сформировалось во многом из-за того, что в некоторых странах до сих пор не удалось полностью отойти от многовековых традиций, в том числе связанных со вступлением в брак. Одним из важных аспектов, из-за которого рушатся браки, является совместное проживание с родственниками – в Казахстане, как правило, принято молодой паре жить с родителями мужа. Предполагается, что таким образом молодоженам будет оказана поддержка. Кроме того, до сих пор популярен обряд похищения невесты, после которого девушка не имеет права вернуться домой, и традиция отдавать первого ребенка на воспитание бабушке и дедушке – в результате чего у ребенка появляется обида на предательство родителей.

Психолог подчеркнула: человеку трудно быть толерантным, когда есть множество страхов и претензий.

"Следуя этим традициям, мы наносим большую травму и деткам, и семейным парам, которые только начинают жить вместе", – уверена Альвина.

Психологическая помощь

Психолог из Бишкека Ильдар Акбутин отметил, что сказанное казахской коллегой во многом совпадает с его представлениями, однако подчеркнул, что в их стране современная семья находится на стыке двух формаций.

"Мы видим тенденцию перехода из одного строя в другой: уже не кланово-племенной, а городской современный", – уверен специалист. Ильдар уверен: в той формации большую часть психологической помощи выполняли старшие члены семьи – в психологе не было необходимости.

"Ранее была цель как можно раньше родить единицу социума, сейчас, если человек рожает ребенка в 20 лет – это очень рано, он еще сам не готов к ответственности, а живет по старым установкам", – рассказал специалист из Кыргызстана.

Психолог поддержал коллегу из Казахстана и выразил уверенность, что необходимо проводить тренинги и консультации по развитию семейных отношений, сексуальному развитию.

Проблема терпимости

Что касается Беларуси, в нашей стране вопрос толерантности находится на другом уровне.

"Толерантность предполагает широкую многоаспектность и много представлений о том, что такое толерантность", — подчеркнула научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья Сосновская.



© Sputnik / Виктор Толочко Научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья Сосновская

Для Беларуси главным аспектом того, к чему быть толерантным, актуальна проблема терпимости в связи с жизнью на территории страны нескольких национальностей – в стране проживают русские, украинцы, поляки, латыши, литовцы и киргизы. "Белорусы очень лояльно относятся к тому, чтобы представители иных культур проживали на территории страны в качестве работающих, друзей. Но только 80 процентов могут принимать межнациональные браки", — подчеркнула специалист.

Наталья также отметила, что, несмотря на активный процесс глобализации, в белорусах продолжают воспитывать традиционные качества: уважение к родителям, любовь к старшим, отзывчивость, что способствует укреплению семейных ценностей.

По мнению специалиста, в Беларуси молодые люди также не торопятся вступать в брак: средний возраст – 26 лет, часто браки не очень устойчивые, однако стремление жить в семье и потребность сохранять уважение к старшим практически на генетическом уровне присутствует в белорусах.

"Толерантность – современное качество, которое возникло в тех культурах, где удовлетворены базовые материальные потребности, обеспечивающие достаточно высокий уровень жизни. Толерантность возникла как принятие культурного многообразия", – заявила психолог.

Социальный термин

Эксперт из Молдовы, кинорежиссер и сценарист Николай Гибу связывает понятие толерантности со многими аспектами жизни: семейными отношениями, отношениями народа и власти, богатых и людей со средним достатком — он также уверен, что толерантность относится к физиологии, связана с болью и терпимостью этой боли.

"Я отношу это к медицине, но не к духовности. А мы подразумеваем, что толерантность – это духовное начало", — подчеркнул режиссер. Эксперт подчеркнул, что принимает толерантность как социальный термин, но не считает, что человек должен быть терпим во всех аспектах.

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