ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ: в ДТП с мусоровозом погиб водитель Renault, пострадали дети

16.11.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Трагическое ДТП случилось 16 ноября около 10 часов утра на круговом разъезде возле танка-памятника Т-34. Столкнулись автомобиль Renault Laguna и мусоровоз МАЗ.

"Водитель Renault 1956 года рождения, двигаясь по автодороге "вторая кольцевая", при подъезде к автодороге Боровляны-Логойск не уступил дорогу автомобилю МАЗ, который двигался по круговому движению в направлении поселка Боровляны. В результате ДТП водитель Renault скончался на месте", — сообщила Сильченко.

В легковой машине находились также взрослый пассажир и двое детей. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарий старшего инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельной аварии на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика