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ГАИ: в ДТП с мусоровозом погиб водитель Renault, пострадали дети
16.11.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Трагическое ДТП случилось 16 ноября около 10 часов утра на круговом разъезде возле танка-памятника Т-34.
"Водитель Renault 1956 года рождения, двигаясь по автодороге "вторая кольцевая", при подъезде к автодороге Боровляны-Логойск не уступил дорогу автомобилю МАЗ, который двигался по круговому движению в направлении поселка Боровляны. В результате ДТП водитель Renault скончался на месте", — сообщила Сильченко.
В легковой машине находились также взрослый пассажир и двое детей. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарий старшего инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко рассказала радио Sputnik Беларусь подробности смертельной аварии на...
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