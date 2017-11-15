ГАИ: в ДТП с мусоровозом погиб водитель Renault, пострадали дети

Трагическое ДТП случилось 16 ноября около 10 часов утра на круговом разъезде возле танка-памятника Т-34. Столкнулись автомобиль Renault Laguna и мусоровоз МАЗ .

"Водитель Renault 1956 года рождения, двигаясь по автодороге "вторая кольцевая", при подъезде к автодороге Боровляны-Логойск не уступил дорогу автомобилю МАЗ, который двигался по круговому движению в направлении поселка Боровляны. В результате ДТП водитель Renault скончался на месте", — сообщила Сильченко.

В легковой машине находились также взрослый пассажир и двое детей. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Комментарий старшего инспектора отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерины Сильченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.