Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси

25 ноября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017.

На пресс-конференции будут подняты темы, которые вынесены на обсуждение конференции:

— перспективы использования блокчейна в работе банковской системы;

— возможности применения блокчейна в работе аудиторов и налоговых органов;

— снизит ли блокчейн уровень незаконных или сомнительных операций;

— как повышать уровень финансовой грамотности в случае внедрения блокчейна и криптовалют;

— какие системные проблемы могут возникнуть при внедрении блокчейна;

— стоит ли внедрять криптовалюты для расчетов всех участников экономики (включая физических лиц) или только для юридических лиц;

— что такое ICO;

— почему растет курс биткоина;

— как можно заработать на криптовалюте обычному человеку.

Спикеры пресс-конференции:

генеральный директор группы компаний BelHard Игорь МАМОНЕНКО;

директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей ЛАЗЮК;

создатель первой белорусской криптовалюты Taler Денис ЛАВНИКЕВИЧ;

директор Центра банковских технологий Олег СОСНОВСКИЙ.

Модератор - Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, партнер акселератора Insight, партнер проекта CryptoMarketing (by TDI).

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 20 ноября, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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Тел.: +375 17 237 83 65;

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