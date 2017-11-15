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Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси
16.11.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
25 ноября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017.
На пресс-конференции будут подняты темы, которые вынесены на обсуждение конференции:
— перспективы использования блокчейна в работе банковской системы;
— возможности применения блокчейна в работе аудиторов и налоговых органов;
— снизит ли блокчейн уровень незаконных или сомнительных операций;
— как повышать уровень финансовой грамотности в случае внедрения блокчейна и криптовалют;
— какие системные проблемы могут возникнуть при внедрении блокчейна;
— стоит ли внедрять криптовалюты для расчетов всех участников экономики (включая физических лиц) или только для юридических лиц;
— что такое ICO;
— почему растет курс биткоина;
— как можно заработать на криптовалюте обычному человеку.
Спикеры пресс-конференции:
Модератор - Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, партнер акселератора Insight, партнер проекта CryptoMarketing (by TDI).
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 20 ноября, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 20 ноября, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси" в...
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