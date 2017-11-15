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Зарплату руководителей белорусских банков привяжут к довольствию главы Нацбанка

16.11.2017 16:08 — Разное | Ежедневник  
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Зарплату руководителей белорусских банков привяжут к довольствию главы Нацбанка

Президент Беларуси Александр Лукашенко велел привязать зарплату руководителей белорусских банков, независимо от формы собственности, к заработной плате главы Нацбанка.

Как заявил президент на совещании по банковским вопросам, в Беларуси четко выстроен уровень заработной платы руководителей

"От премьер-министра до председателя сельсовета - все четко и определенно", - отметил глава государства. По его мнению, в эту систему нужно интегрировать и банки, причем, независимо от формы собственности и того, чей там капитал.

"Я тут не разделяю - частные банки и государственные", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поручил привязать заработную плату руководителей банков к денежному довольствию председателя Нацбанка.

"Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка - это вполне нормально", - велел Александр Лукашенко.

При этом, по мнению главы государства, поощрять руководителей банков нужно не за объемы привлеченных внутри страны средств физических и юридических лиц, а за реальные привлеченные в страну деньги на выгодных условиях.

"Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел 1 млрд долларов под 1%, привез в страну и выдал под 2,5%, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно", - отметил президент, говоря о банковских бонусах.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко велел привязать зарплату руководителей белорусских банков, независимо от формы собственности, к заработной плате главы...

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