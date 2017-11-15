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Гайдукевич: из-за высказываний Мирошниченко мы обратились в КГБ

16.11.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич считает возмутительными высказывания экс-депутата Верховной Рады Украины  Игоря Мирошниченко, который фактически призывает к внедрению на территорию Беларуси диверсионных групп с целью "вывести Беларусь из-под влияния Москвы".

Гайдукевич: из-за высказываний Мирошниченко мы обратились в КГБ
© Sputnik/
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"Мы не должны такие вещи прощать, это фактически призыв к дестабилизации обстановки внутри Республики Беларусь. Бывший депутат забыл, какую роль играет Беларусь для того, чтобы на Украине был мир. Усилия нашего МИД и нашего общества направлены на то, чтобы Украина жила спокойно. Наша партия сегодня официально обратилась в КГБ, чтобы в отношении Мирошниченко было возбуждено уголовное дело", — сказал Гайдукевич.

Полную версию заявления первого заместителя председателя ЛДПБ Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич прокомментировал высказывания украинского политика, экс-депутата Верховной Рады Игоря Мирошниченко.

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