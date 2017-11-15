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RT представил шаблон очков "Кремлин-вижн" для любителей конспирологии

16.11.2017 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По требованию Минюста США телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента — подобного не требовали от большинства других государственных СМИ: BBC, DW, CCTV и RFI.

RT представил шаблон очков "Кремлин-вижн" для любителей конспирологии
© Sputnik/ Владимир Астапкович
CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT

В связи с ситуацией RT подготовил ироничный ответ. Главред телеканала Маргарита Симоньян опубликовала в четверг ссылку на сайт Оплаченоизбюджета.рф, где можно скачать шаблон и распечатать уникальные очки.

"Кремлин-вижн", по задумке, позволит видеть мир "таким, как его видят в Госдепартаменте". На линзах очков есть надпись — "Изображение оплачено из бюджета РФ". Все увиденное в этих очках будет соответствовать требованию Минюста США о маркировке информации "в интересах иностранного заказчика".

В ответ на притеснение со стороны американского Минюста Госдума России уже приняла поправки в законодательство, согласно которым иностранные СМИ также можно будет признавать иностранными агентами. Вскоре закон рассмотрят в Совете Федерации, а вступит в силу он при условии того, что его подпишет президент Владимир Путин.

 
 
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Главный редактор телеканала RT предложила бесплатный способ видеть мир таким, "как его видят в Госдепартаменте". Смотрите презентацию уникальных очков...

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