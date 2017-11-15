По требованию Минюста США телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента — подобного не требовали от большинства других государственных СМИ: BBC, DW, CCTV и RFI.



© Sputnik/ Владимир Астапкович CNN, Голос Америки и Радио Свобода ответят за RT

В связи с ситуацией RT подготовил ироничный ответ. Главред телеканала Маргарита Симоньян опубликовала в четверг ссылку на сайт Оплаченоизбюджета.рф, где можно скачать шаблон и распечатать уникальные очки.

"Кремлин-вижн", по задумке, позволит видеть мир "таким, как его видят в Госдепартаменте". На линзах очков есть надпись — "Изображение оплачено из бюджета РФ". Все увиденное в этих очках будет соответствовать требованию Минюста США о маркировке информации "в интересах иностранного заказчика".

В ответ на притеснение со стороны американского Минюста Госдума России уже приняла поправки в законодательство , согласно которым иностранные СМИ также можно будет признавать иностранными агентами. Вскоре закон рассмотрят в Совете Федерации, а вступит в силу он при условии того, что его подпишет президент Владимир Путин.