|
RT представил шаблон очков "Кремлин-вижн" для любителей конспирологии
16.11.2017 16:36 — Разное | Sputnik Беларусь
По требованию Минюста США телеканалу RT America пришлось зарегистрироваться в стране в качестве иностранного агента — подобного не требовали от большинства других государственных СМИ: BBC, DW, CCTV и RFI.
© Sputnik/ Владимир Астапкович
В связи с ситуацией RT подготовил ироничный ответ. Главред телеканала Маргарита Симоньян опубликовала в четверг ссылку на сайт Оплаченоизбюджета.рф, где можно скачать шаблон и распечатать уникальные очки.
"Кремлин-вижн", по задумке, позволит видеть мир "таким, как его видят в Госдепартаменте". На линзах очков есть надпись — "Изображение оплачено из бюджета РФ". Все увиденное в этих очках будет соответствовать требованию Минюста США о маркировке информации "в интересах иностранного заказчика".
В ответ на притеснение со стороны американского Минюста
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор телеканала RT предложила бесплатный способ видеть мир таким, "как его видят в Госдепартаменте". Смотрите презентацию уникальных очков...
|
Архив (Разное)
Комментарии