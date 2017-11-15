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Уже второй электробус загорелся в Минске

16.11.2017 16:49 — Разное | Ежедневник  
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Уже второй электробус загорелся в МинскеМинске">

Репутация белорусских электробусов может быть серьезно подмочена. За полгода эксплуатации гордости белорусского машиностроения, электробус возгорается уже во второй раз.

Как сообщило Минское городского управления МЧС, на этот раз возгорание электробуса произошло на диспетчерской станции "Дружная" в Минске. Сообщение в МЧС поступило в 9.13. При этом по прибытии на место происшествия пожарного расчета возгорание было ликвидировано силами работников транспортного предприятия.

На этот раз также обошлось без пострадавших.

Между тем, "Белкомунмаш", которое производит электробусы пока предпочитает отмалчиваться по поводу возгораний и не делает никаких официальный заявлений о причинах.

 
Теги: Минск
 
 
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