Игорь Корнелюк: обожаю белорусский народ и сам являюсь его частью

Знаменитый композитор и певец Игор Корнелюк 16 ноября отмечает 55-летний юбилей. Будущий музыкант появился на свет в 1962 году в белорусском городе Бресте, там же в 6-летнем возрасте начал заниматься музыкой, потом закончил музыкальную школу и училище.

Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поздравил музыканта с юбилейной датой и поинтересовался, какие ассоциации вызывает у Игоря Корнелюка упоминание его родины.

"Мне так приятно каждый раз, когда какая-то весточка из Беларуси. С утра звонили мои друзья детства, с которыми мы когда-то начинали музицировать. Это так трогательно и приятно до слез. Я обожаю Беларусь, обожаю белорусский народ, потому что сам являюсь его частью", — сказал музыкант.

В представлении Игоря Корнелюка белорусы — удивительно трудолюбивые, терпеливые, красивые люди.

"Мне так не хватает, с возрастом особенно стал это ощущать, вот этого белорусского духа и фона, потому что раньше каждый раз, когда я приезжал на побывку, слушал "беларускую мову". Она такая удивительная, что каждое слово даже иногда мимо головы ложится сразу на сердце. Наверное, с возрастом я становлюсь все более сентиментальным", — рассказал Корнелюк.

Что знаменитый композитор Игорь Корнелюк в свой юбилей пожелал белорусам, можно узнать в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.