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Игорь Корнелюк: обожаю белорусский народ и сам являюсь его частью
16.11.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Знаменитый композитор и певец Игор Корнелюк 16 ноября отмечает 55-летний юбилей. Будущий музыкант появился на свет в 1962 году в белорусском городе Бресте, там же в 6-летнем возрасте начал заниматься музыкой, потом закончил музыкальную школу и училище.
Ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поздравил музыканта с юбилейной датой и поинтересовался, какие ассоциации вызывает у Игоря Корнелюка упоминание его родины.
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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"Мне так приятно каждый раз, когда какая-то весточка из Беларуси. С утра звонили мои друзья детства, с которыми мы когда-то начинали музицировать. Это так трогательно и приятно до слез. Я обожаю Беларусь, обожаю белорусский народ, потому что сам являюсь его частью", — сказал музыкант.
В представлении Игоря Корнелюка белорусы — удивительно трудолюбивые, терпеливые, красивые люди.
"Мне так не хватает, с возрастом особенно стал это ощущать, вот этого белорусского духа и фона, потому что раньше каждый раз, когда я приезжал на побывку, слушал "беларускую мову". Она такая удивительная, что каждое слово даже иногда мимо головы ложится сразу на сердце. Наверное, с возрастом я становлюсь все более сентиментальным", — рассказал Корнелюк.
Что знаменитый композитор Игорь Корнелюк в свой юбилей пожелал белорусам, можно узнать в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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