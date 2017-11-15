Балерина Волочкова грубо высказалась о бывшем любовнике

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Анастасия Волочкова приняла участие в телевизионной программе, посвященной скандалу из-за попавших в сеть интимных фото звезды.

После записи телепередачи Волочкова оставила в своем микроблоге пост, в котором обругала молодого человека.

"Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину. Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства, и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда", — написала Анастасия в своем Instagram.