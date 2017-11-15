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Балерина Волочкова грубо высказалась о бывшем любовнике

16.11.2017 17:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Анастасия Волочкова приняла участие в телевизионной программе, посвященной скандалу из-за попавших в сеть интимных фото звезды.

После записи телепередачи Волочкова оставила в своем микроблоге пост, в котором обругала молодого человека.

"Парень поступком своим опустил не только себя, но и свою малую родину. Позор. Для меня кавказские мужчины всегда были олицетворением чести и достоинства, и уважения к женщине. Настоящие мужчины не поступают так, как поступил этот подонок ради собственного пиара на моем имени, которое создавалось годами многолетнего, ежедневного и многочасового труда", — написала Анастасия в своем Instagram.

Сегодня снимали программу о выложенных моих личных фото в соц сетях подонком, кто не достоин того, чтобы называть его по имени. После программы должны закончится все вопросы о моих фото в стиле ню, снятых подло и исподтишка. Не я это затеяла и разместила в соц сети, но я это остановлю!

 
Теги: Минск
 
 
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Звезда сделала пост в своем Instagram, в котором обвинила бывшего любовника Чермена Дзотова в пиаре на ее имени.

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