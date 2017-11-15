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Беляева о приговоре Бегуну: он держался как генерал, родные скандалили

16.11.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Обвинительный приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрию Бегуну суд Заводского района Минска огласил в четверг 16 ноября. Экс-чиновник приговорен судом к 8-ми годам лишения свободы. Он был задержан в марте за получение взяток в размере более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысяч деноминированных и 5 тысяч долларов. С того момента экс-чиновник находился под стражей.

Беляева о приговоре Бегуну: он держался как генерал, родные скандалили
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
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Присутствовавших в зале суда родственников подсудимого было не менее трех десятков, и они возмущались тем, что журналисты  пришли освещать оглашение приговора, которое происходит в открытом режиме. Само дело Бегуна также слушалось в открытом режиме, напомнила корреспондент.

"Сложно сказать, почему была такая реакция, но опыт показывает, что родственники чиновников, которых судят за получение взяток, всегда обвиняют журналистов в том, что те, по сути, выполняют свою работу. В моей практике было уже несколько десятков случаев такой реакции родственников", — сказала Беляева.

Аналогичная реакция бывает у родственников обвиняемых, которых судят за распространение наркотиков. В таких ситуациях особенно страдают представители телеканалов, которым бьют или закрывают камеры. Но, к счастью, до каких-то активных действий со стороны присутствующих в зале в этот раз не дошло, рассказала корреспондент.

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"Обвиняемый спокойно заслушал приговор. Суд уточнил, понятен ли ему приговор, с чем обвиняемый согласился. Надо отметить, что Бегун был подтянут, коротко подстрижен, в свежей рубашке, держался как генерал", — рассказала Беляева.  

Комментарий специального корреспондента Sputnik Тамары Беляевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Специальный корреспондент Sputnik Тамара Беляева рассказала радио Sputnik Беларусь о скандальной обстановке во время оглашения приговора экс-заместителю министра по ЧС...

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