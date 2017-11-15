Безопасность по-украински: кот – агент ДНР и российские танки в Киеве

Пампух всерьез "разрабатывался" и упоминался в служебных документах. Свободе и независимости животного угрожала реальная опасность (лучшая иллюстрация – кадры оперативного отлова котов из художественного фильма "Собачье сердце"). Забавное недоразумение? Отнюдь. Подобные факты свидетельствуют об устойчивом состоянии украинского государства и общества.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД ответил на заявления Мирошниченко о "диверсионных группах"

На следующий день сознательные граждане призвали спецслужбу "разобраться" с одним из киевских супермаркетов, где появились в продаже игрушечные российские танки.

В начале ноября спецслужба обнародовала информацию об организаторе убийства полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. И, вполне предсказуемо, организатором оказался Ленин. Ранее СБУ задокументировала факты поиска стрелкового оружия для провокаций, а Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила украинцев о кибератаках. Во всех случаях оружие или реальный противник отсутствовали и замещались дезинформацией, массовым психозом. Ради чего?

Рожденные революцией

Параллельная реальность служит прикрытием несамостоятельности киевского руководства и несостоятельности государственных органов, рожденных "революцией достоинства". И не случайно СБУ еще в 2014 году призвала украинцев убираться из российских соцсетей, чтобы "в условиях продолжающейся агрессии России на территории Украины" ФСБ не смогла получать из веб-среды информацию об украинских событиях для дальнейшего использования ее в ущерб интересам украинской безопасности. В опубликованном списке российских соцсетей 42 пункта. И некоторые "диванные сепаратисты" таки серьезно пострадали за неосторожные комментарии или лайки.

Виртуальная бдительность СБУ реально отрикошетила также многим российским журналистам, артистам и одному французскому туристу в подозрительной на улицах Киева кумачовой футболке. Дальше совсем не смешно.

Немотивированные задержания и пытки в пяти секретных тюрьмах СБУ заметили в ООН. Вероятно, Запад осознал, с каким багажом Украина движется в ЕС, и что будет дальше, за видимым горизонтом вооруженного противостояния в Донбассе. "Революция достоинства" превращается в мрачную средневековую тиранию. Однако, в сложившейся конфигурации Вашингтон, Брюссель и официальный Киев не могут что-либо кардинально изменить. Для мотивации активистов Майдана вышеупомянутые его организаторы использовали самые низменные средства, и сегодня стали заложниками "революционной стихии". А недовольная разоблачениями подкомитета ООН по предотвращению пыток СБУ просто выгнала миссию с Украины.

Запад устал от украинской несостоятельности. Американское издание The New York Times признает: "СБУ вносит свой вклад в чрезвычайно выборочную и искаженную прозрачность, публикуя информацию о предполагаемых преступлениях, зачастую чтобы достичь каких-то своих политических целей или ради финансовой выгоды".

Громкие операции

Рассмотрим несколько иллюстраций к вышеупомянутой публикации The New York Times. В июле СБУ задержала "агента спецслужб Российской Федерации". Якобы этот украинский гражданин из провинции "установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВСУ" в Киеве, и через него намеревался получить секретные материалы: о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении частей и соединений ВСУ и Нацгвардии, о поставках на Украину вооружения и техники странами НАТО. Интересовался данными американских офицеров-инструкторов, которые готовят украинских военнослужащих. Вот, интересно, откуда может появиться подобная информация у пенсионера минобороны? Вопрос риторический.

Начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик в ноябре 2016 года заявил о разоблачении "секретной российской операции", разработанной помощником российского президента Владиславом Сурковым. В ходе неадекватного реагирования на "операцию" пострадали (потеряли время и нервы) пассажиры лайнера "Белавиа" , в особенности армянский гражданин Армен Мартиросян. Иных итогов миру не представлено.

Ранее СБУ и ЦРУ США подготовили для хитроумной комбинации инициативной вербовки в органы госбезопасности России сотрудника центрального аппарата СБУ подполковника Юрия Иванченко. Последний должен был заинтересовать ФСБ своими возможностями добывать секретную информацию, и убедить в необходимости контактов с ним в условиях Киева. Однако заботами ФСБ у Иванченко в России всё пошло не так, и руководству СБУ пришлось срочно изобретать легенду прикрытия очевидного провала.

Для оценки уровня профессионализма примеров вполне достаточно. И эта мышиная возня была бы смешна, если бы не происходила у границ и в зоне национальных интересов Российской Федерации, не требовала серьезных мер оперативного реагирования.