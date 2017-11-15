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Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

16.11.2017 18:16 — Разное | Ежедневник  
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Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны.

Такую точку зрения в разговоре с "Еврорадио" высказал старший аналитик "Альпари" в Минске Вадим Иосуб.

По мнению аналитика, зарплаты и бонусы менеджеров коммерческих банков не берутся "с потолка". "Как правило, бонусы платятся из прибыли, то есть это в любом случае заработанные деньги. А во-вторых, они, как правило, привязаны к определённым коэффициентам эффективности", — считает Иосуб.

Воплощение в жизнь требования регулировать доходы банковских топов может привести к бегству банкиров из страны.

"Беларусь — не единственная страна в мире. Если создать здесь неинтересные, неконкурентные условия труда для банковских менеджеров, у них возникнет соблазн уехать в какую-нибудь страну по соседству, — продолжает Вадим Иосуб. — Отток в другие отрасли вряд ли может быть массовым. Всё-таки руководитель банка — это глубокий специалист в достаточно узкой сфере. Скорее всего, речь может идти даже не об увольнении, а о переводе части доходов в тень. В конце концов, именно банкам чисто технически проще всего реализовывать различные схемы".

В итоге бюджет не досчитается налогов, которые банковские топ-менеджеры платят со своих доходов.

"Специально думал над вопросом: можно ли найти хоть какой-то плюс в этих призывах ограничить "жирных котов" в доходах. Честно говоря, мне это не удалось. Это удивительно неправильное и даже глупое решение со всех точек зрения", — добавляет эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
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Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны.

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