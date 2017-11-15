Электробус загорелся на ДС «Дружная». Это уже второй случай в Минске

Возгорание электробуса маршрута №43 произошло в Минске на станции «Дружная» 16 ноября.

По словам специалистов «Белкоммунмаш», причиной инцидента стало попадание окалины на вентилятор.

Сообщается, что водитель сумел вовремя потушить пожар, и пострадавших нет.

«На этот раз загорелся второй вентилятор, расположенный на крыше. Он предназначен для выведения тёплого воздуха из салона. В момент столкновения пантографа с полосой зарядной станции образовалась небольшая электрическая дуга. Из неё вылетела окалина, которая попала на поверхность вентилятора. Сверху он покрыт защитным пластиковым кожухом, для герметизации и защиты от внешних осадков. От этой окалины вентилятор и кожух и загорелись», — рассказал Еврорадио начальник сервисной службы УП «Белкоммунмаш» Александр Шутов.

Это уже второй случай возгорания электробуса в Минске. В предыдущий раз причиной инцидента стало короткое замыкание внутри силового транзистора, который отвечает за сброс избыточной электроэнергии. Это привело к плавлению жгутов, короткому замыканию цепи и пламени, которое вылилось в пожар. Тогда его удалось потушить только с помощью спецсредств МЧС.

В настоящее время по улицам Минска ездит 20 электробусов УП «Белкоммунмаш». Все они, по словам Шутова, проверены и находятся в исправном состоянии. Планируется, что пластиковые кожухи будут заменены на сделанные из негорючих материалов. Это будет учитываться и при разработке следующего транспорта.