Городская среда: стоит ли оставлять деревья в центре города

Проспекты Независимости и Победителей являются самыми проблемными в городе, на которых с трудом приживаются вновь посаженные деревья, сообщила Sputnik руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Круглый стол "Городская среда: почему гибнут деревья в столице" прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

По словам специалиста, количество противообледенительных реагентов, которые попадают в почву, на проспектах Независимости и Победителей превышает норму в 17-23 раза. А на проспекте Дзержинского — в 8 раз.

Вместе с тем проспект Независимости внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО, в соответствии с чем вдоль него должны расти липы, добавила специалист.

По данным Академии наук, только 10% саженцев, посаженных вдоль центральных дорог, приживаются. Академик Николай Ламан провел личное наблюдение, во время которого наблюдал за зелеными насаждениями на проспекте Пушкина. Специалист пришел к выводу, что в этом месте после посадки только 10% растений остались в живых, заметила ведущий научный сотрудник сектора мониторинга растительного мира ГНУ "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Ирина Вознячук.

Крупномер в городе

Активист общественной кампании "Городской лесничий" Игорь Корзун предложил сажать вдоль центральных дорог крупномер, который мог бы противостоять болезни и загрязненности почвы. Он отметил, что стоимость такого посадочного материала не так уж высока по сравнению с теми тратами, которые несет город, пытаясь реанимировать молодые саженцы.

"Я открываю сайт питомника Бровки, где есть коммерческое предложение: дерево медленно растущее лиственное высотой более 5 метров стоит почти 80 рублей. Если питомник делает такое предложение — значит деревья в питомнике есть. Почему такие деревья не сажают тем же "Минскзеленстроем" или Зеленстроями других департаментов?" – заметил активист.

По словам Анжелики Пузанковой, крупномер в города сажать невозможно технически. У взрослого дерева большая корневая система, вырыть для которой яму в земле, где проходят коммуникации, не получается.



© Sputnik/ Алексей Сазонов Почему гибнут деревья в столице

"Если липа пять метров, это у менее будет пятиметровая яма", — пояснила специалист.

Более того, механизированная посадка в городе не производится в связи с наличием коммуникаций, что затрудняет посадку крупномеров, добавила Пузанкова.

Деревья вдоль улиц и кольцевой автодороги, как садились, так и будут садиться, считает ведущий агроном управления по защите растений УП "Минскзеленстрой" Ольга Безик. Специалист отмечает, что вместе с тем должны учитываться условия, в которых растения могли бы произрастать. Иначе все эти мероприятия – деньги на ветер.

"Надо соблюдать условия, чтобы эти деревья произрастали. Потому что если садить, а следом засыпать солью – тогда, наверное, нет смысла. Это деньги на воздух", — сказала она.

Городу стоит пересмотреть, какие деревья надо сажать и где, добавил заведующий сектором мониторинга растительного мира Государственного научного учреждения "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси", кандидат биологических наук Александр Судник.

По его мнению, следует отказываться от лип вдоль дорог или помещать их во второй ряд. Кроме того, стоит пересмотреть вид реагента, который применяется против гололеда.

"К нам приезжала французская компания. Предлагали реагент, который безопасен для окружающей среды. Стоимость такого реагента составляется порядка одного доллара за килограмм. Но если мы говорим про МКАД – это необходимость порядка 5 миллионов высыпать. Конечно, государство такое позволить не может. Фактически нам требуется какая-то эспериментальная работа. Нужно перенять опыт других стран. К примеру, в Западной Европе в основе реагента используется кальций хлор, а не натрий хлор, как у нас", — заметил собеседник.

От деревьев в городе никто отказываться не будет, сообщила Анжелика Пузанкова. Специалист отметила, что сегодня у нее находится на рассмотрении два обращения от горожан, в которых 101 подпись, с просьбой посадить деревья возле дорог.

Подробности дискуссии – в видео Sputnik Беларусь.