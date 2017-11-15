В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,4%.